По данным, опубликованным на сайте, в столице зафиксировано 10 тыс. 241 случай заражения COVID-19. Накануне сообщалось о 5 тыс. 530 инфицированных. Таким образом, число заболевших выросло почти в два раза после продолжительного снижения.

Данный показатель — максимум со второй декады февраля.

За сутки были госпитализированы 407 человек.

За 24 часа скончался 21 человек, инфицированный коронавирусом. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 44 тыс. 764.

Выздоровели за сутки 7 тыс. 820 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 2 млн 696 тыс. 223 человека.

Днем ранее сообщалось о 8 тыс. 531 выписанном и 23 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 17 августа составляет 2 млн 928 тыс. 275.

При этом в России, по данным федерального оперштаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией впервые с 20-х чисел марта превысил 33,1 тыс. случаев, госпитализированы более 3,1 тыс. человек, скончались 63 пациента с COVID-19.

12 июля в московском оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом сообщили, что в столице фиксируют подъем заболеваемости COVID-19, он связан с распространением неопасного подштамма "омикрон". Власти Москвы рекомендовали горожанам носить защитные маски в закрытых помещениях.