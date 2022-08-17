"Сохраняется тенденция увеличения объема авиаперевозок на внутренних линиях. Также с января по июнь 2022 года из "Бегишево" выполнялись рейсы в Стамбул, Душанбе и Худжанд", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в 2022 году "Бегишево" планирует пассажиропоток в 600 тыс. человек.

Ранее со ссылкой на данные Минтранса Татарстана сообщалось, что в 2021 году "Бегишево" обслужил 654,1 тыс. пассажиров

Аэропорт "Бегишево" расположен в закамской зоне Татарстана между городами Набережные Челны и Нижнекамск.