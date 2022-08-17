"Движение на поврежденном ранее участке железной дороги возобновлено, поезда отправляются и прибывают согласно графику и маршруту следования", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в среду.

Он уточнил, что прибыл на место происшествия в село Азовское и проводит совещание с участием представителей совета министров, силовых структур, экстренных служб, местной администрации. На месте работает Следственный комитет.

"В ближайшее время начнут работу комиссии по определению ущерба для выплаты компенсаций пострадавшим", — отметил глава Крыма.

16 августа в Джанкойском районе, близ сел Майское и Азовское, произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 3 тысяч человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили за несколько часов, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута.

В Минобороны назвали произошедшее в районе Джанкоя диверсией. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, ряду жилых домов. СКР возбудил уголовное дело.