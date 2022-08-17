"Цены на последней неделе августа традиционно начинают снижаться из-за оттока с курортов туристов с детьми, у которых 1 сентября начинается учебный год. В этом году наибольшее снижение в период 25-31 августа пришлось на туры в Турцию. По сравнению с серединой месяца минимальные цены на десятидневные туры в эту страну упали на 50%. Это означает, что освободились места в ряде недорогих отелей, и на рынке стало больше дешевых предложений", — отметили в АТОР.

Отдых на российских морских курортах и в Абхазии также дешевеет. Так, цены на турпакеты с перелетом в Абхазию за две недели опустились на 34%, в Калининград – на 31%, в Сочи – на 27%.

"Уровень минимальных цен на турпакеты в Крым с заездом в конце августа без перелета и вовсе опустился на 51%: сейчас забронировать здесь отель на 10 ночей с завтраками можно уже за 17,2 тыс. рублей на двоих. В середине августа аналогичный отдых стоил 35,2 тыс. рублей", — говорится в сообщении ассоциации.

По ее данным, снизились и предлагаемые туроператорами минимальные цены на турпакеты в Таиланд, на Сейшелы и Мальдивы — на 37%, 30% и 28% соответственно. Снижение цен на туры в Египет, ОАЭ и Шри-Ланку также есть, но не столь заметное.

"Это не означает, что все или большинство отелей на этих направлениях массово снижают цены. Просто в турагентствах на вылеты в конце августа становится больше выбор турпакетов с качественными популярными отелями по более доступным ценам, и именно их начинают выбирать туристы", — подчеркнули в АТОР.

Наиболее популярные зарубежные направления пляжного отдыха россиян летом – Абхазия, Турция, ОАЭ, Египет. В России популярны Сочи и другие курорты Краснодарского края, Крым, Калининградская область.