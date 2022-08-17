"События в Джанкое во вторник не оказали заметного влияния на поведение российских туристов, отдыхающих в Крыму или забронировавших туда туры. Желающих досрочно уехать нет, как и значимого числа отказов от запланированного отдыха. Хотя единичные аннуляции туров есть. При этом некоторые компании отмечают падение объема бронирований новых туров на 25%", — рассказала она.

Тюрина отметила, что это стандартная реакция туристов на негативные события, и после одного-двух дней затишья можно ожидать восстановления бронирований.

"При этом спрос на Крым начал снижаться еще и из-за приближения окончания летнего сезона. Традиционно крымские курорты в сентябре принимают вдвое меньше туристов, чем в августе. Плюс интерес туристов к направлению в этом году в целом заметно ниже из-за отсутствия авиасообщения и связанных с этим логистических проблем. Туроператоры оценивают общее снижение объемов продаж в 45-50% по сравнению с прошлым годом", — добавила представитель РСТ.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в июне число туристов, разместившихся в классифицированных гостиницах полуострова, сократилось на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года из-за отсутствия авиасообщения. В Ростуризме прогнозировали общее снижение турпотока по итогам летнего сезона на 30%.

Во вторник в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 3 тыс. человек. В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. В тот же день его восстановили, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута.

В Минобороны РФ назвали произошедшее в районе Джанкоя диверсией. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, ряду жилых домов. СКР возбудил уголовное дело.

На фоне специальной военной операции РФ на Украине в Крыму действует режим повышенной готовности. В шести муниципалитетах на севере и востоке полуострова введен "желтый" уровень террористической опасности. Остановлена работа аэропорта Симферополя, который в предыдущие годы обеспечивал 30% турпотока. Для компенсации отсутствующего авиасообщения было вдвое увеличено количество поездов в Крым.