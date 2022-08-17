"По предварительной информации, при посадке самолета в сложных метеоусловиях допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы, где произошел подлом передней стойки шасси и повреждение крыла", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, на борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, пострадавших нет.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов воздушных судов и защиты прав пассажиров.

В свою очередь Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что выясняет обстоятельства аварийной посадки Ан-24 в рамках начатой проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

По предварительной информации следствия, при заходе на посадку самолет задел поверхность земли левым крылом. Посадка прошла благополучно.