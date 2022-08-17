"В дальнейшем мы наполним данное соглашение конкретными мероприятиями, которые позволят нам расширить сотрудничество и взаимный турпоток, в том числе в сегменте гастрономического туризма, который стал в настоящее время одним из основных направлений туризма в Дагестане", — приводятся в сообщении слова министра по туризму и народным художественным промыслам республики Эмина Мерданова.

Соглашение заключено в рамках исполнения соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительствами республик, подписанного на площадке Петербургского международного экономического форума.

Международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов "ШаньгаФест" стартовал 16 августа в Сыктывкаре. Он призван показать разнообразие и богатство гастрономической культуры страны.

В фестивале принимают участие и представители туристской индустрии Дагестана, которые познакомили участников мероприятия с национальной кухней и музыкой республики.