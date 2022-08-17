"Новый резидент ООО "Талисман Соболиная" планирует построить в Предгорном районе ОЭЗ современный гостиничный комплекс категории "4 звезды" на 93 номера с рестораном и СПА-салоном. Стоимость проекта составляет 2,9 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Планируется, что строительство отеля начнется в 2023 году. В настоящее время резидент готовит проектно-сметную документацию и оформляет земельный участок.

В сообщении отмечается, что ООО "Талисман Соболиная" стало 16-м резидентом ОЭЗ "Ворота Байкала". Теперь общий объем инвестиций всех проектов зоны составляет почти 17 млрд рублей.

"Сейчас в ОЭЗ идет строительство улично-дорожной сети с освещением и внутриплощадочных сетей электроснабжения. Важно, что на эти цели нам удалось привлечь федеральное финансирование", — цитирует пресс-служба председателя облправительства Константина Зайцева.

Как сообщалось, в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" на строительство улично-дорожной сети с наружным освещением и внутриплощадочных сетей электроснабжения на территории ОЭЗ "Ворота Байкала" в 2022 году из федерального бюджета выделено 341,5 млн рублей, из областного — 253,7 млн рублей.

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" была создана в 2007 году в городе Байкальск Иркутской области. Общая площадь ОЭЗ составляет 763 га.