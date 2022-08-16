"Последние несколько дней на Западе звучат призывы полностью закрыть въезд для граждан России на территорию государств-членов ЕС. Подобные проявления национализма и дискриминации грубейшим образом нарушают основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах", — сказала Москалькова, ее слова приводятся в официальном телеграм-канале омбудсмена во вторник.

Уполномоченный по правам человека также прокомментировала заявление депутата Европарламента от Германии Гуннара Бека, который счёл неправомерным запрет на выдачу виз россиянам.

"Голос здравого разума, прозвучавший от депутата Европарламента, вселяет надежду, что международное право и права человека не пустой звук для европейских властей", — отметила Москалькова.

Ранее на этой неделе правительство Эстонии утвердило решение об ограничении выдачи виз гражданам России и запрете на въезд в страну россиянам с уже выданной Таллином визой, которые намереваются посетить страну с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.

В пользу визовых ограничений для россиян высказывались, в частности, премьер-министр Финляндии Санна Марин, глава МИД Чехии Ян Липавский, президент Латвии Эгил Левитс.