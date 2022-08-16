"Поезд №396 Симферополь — Астрахань отправится сегодня по графику со станции Симферополь в 20:30. Поезд №198 Симферополь — Москва — по графику со станции Симферополь в 23:55", — говорится в сообщении, размещенном на официальном телеграм-канале ж/д-перевозчика.

В Джанкойском районе Крыма во вторник произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 3 тысяч человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута. Семь поездов отправятся из Крыма на материковую часть РФ во вторник — в ночь на среду из Владиславовки (близ Феодосии), а не Евпатории, Симферополя и Севастополя.

В Минобороны РФ назвали произошедшее в районе Джанкоя диверсией. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, ряду жилых домов. СК возбудил уголовное дело.