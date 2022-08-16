Протяженность маршрута — 6 км, он рассчитан на полтора-два часа и включает объекты исторического наследия и знаковые точки города. В их числе — театр им. Ф. Волкова, Знаменская башня, музей "Музыка и время", гостиница "Царьград", Демидовский сквер и одноименный столп.

Маршрут позволяет использовать новые карты навигации и аудиогид на основе информационных стоек с гербом города, размещенных в знаковых точках исторического центра.

Во всех точках разместят навигационные карты с разработанным маршрутом и QR-коды, с помощью которых ярославцы и гости города смогут узнать информацию о том или ином туристическом объекте, прослушав сообщение аудиогида в подкасте приложения "Звук" или перейдя на региональный туристический портал "Визит Ярославия".