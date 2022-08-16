Праздник приурочен к окончанию сбора урожая, он состоится 21 августа.

По традиции в этот день устраивается свадьба Молодца Огурца и Барышни Яблочко, на которой можно будет попробовать разные виды малосольных и квашеных огурцов, выпить фермерской медовухи, послушать частушки, поучаствовать в народных играх и забавах.

Кроме того, гости праздника смогут приобрести на ярмарке продукцию ярославских ремесленников и местных жителей: овощи, ягоды, мед. Все желающие смогут отведать соленые огурцы от разных мастеров и выбрать лучший рецепт заколки — в бочке или в тыкве.

Село Вятское обладает уникальными природными особенностями и традициями, благодаря которым вятский соленый огурец, выращенный из местных семян, засоленный по старинной рецептуре в деревянной бочке, с рассолом из неочищенной соли и воды местных источников, выдержанный и хранящийся в бочках в специальных "огуречных ямах", обладает запоминающимся ядреным вкусом и характерным хрустом.

Вятские соленые огурцы поставлялись местными купцами к императорскому двору, а также экспортировались за границу — в Швецию и Швейцарию.

Вятский сорт огурцов был зарегистрирован в 1954 году. Он отличается морозо- и засухоустойчивостью, высокой урожайностью и отменными засолочными качествами. Например, муромский огурец при засолке темнеет, киснет, южные сорта внутри пустые. Вятский остается крепким и хрустящим до следующего лета. Известен случай, когда соленые огурцы хранились до 25 лет, и при этом не потеряли своих вкусовых качеств.

Негосударственный историко-культурный комплекс "Вятское" находится под Ярославлем. Представляет собой село с памятниками архитектуры и музеями. Он первым в РФ получил статус федерального музея.