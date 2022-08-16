"Расширяется география нашего фестиваля: в прошлом году подключился "Риф", в этом году с нами еще форт "Петр I". Если форт "Риф" расположен на острове Котлин, то "Петр I" — форт островной", — сказал Быховский.

Более 20 художников из Петербурга и других регионов России и зарубежных стран создадут арт-объекты и инсталляции из вторсырья или на тему экологии, их покажут на Якорной площади и Ленинградской улице.

"Наша задача — посредством искусства обратить внимание жителей Кронштадта, туристов, обитателей всего Балтийского региона к вопросам экологии", — сказал Быховский.

На форте "Павел I" состоится пленэр для художников, работы будут затем представлены на площадках фестиваля.

На фестивале также будут представлены народные ремесла: кузнецы, гончары, ткачи и другие мастера предложат интерактивы для гостей. Мастер-классы подготовили Российский этнографический музей, Центр музейной педагогики, экологическое движение "Друзья окружающего мира". Кроме того, запланирован паблик-ток о связи народной культуры и экологии, а также лекция о раздельном сборе мусора.

В воскресенье, 28 августа, запланирована особая программа. В 11:00 начнется велопробег с востока на запад острова Котлин.

"Большая проблема, что в Кронштадт невозможно попасть безопасным образом ни пешком, ни тем более на велосипеде. Сейчас мы думаем, как попасть из Петербурга в Кронштадт на велосипеде безопасно, есть разные варианты. Это очень была бы хорошая тенденция — если бы Кронштадт стал более велосипедным, подъезды появились", — сказал исполнительный директор Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры "Пошли-поехали" Герман Мойжес.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни желающие получить помощь в доставке своего велосипеда на Котлин смогут зарегистрироваться в социальных сетях.

Завершится велопарад на форте "Риф", где затем состоится большой заплыв на бестопливных видах водного транспорта, включая каноэ, байдарки, доски для сап-серфинга.

Там же пройдет акция "Большой плюх", а затем гостям предложат убрать территорию Кронштадта в рамках соревнований "Чистые игры", на которые требуется заранее зарегистрироваться.