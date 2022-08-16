В лот вошли гостиницы "Лайнер" и "Анжело", оба объекта находятся в районе аэропорта "Кольцово".

Покупателем стало ООО "СКБ Старт", которое было единственным участником торгов. Согласно данным ЕГРЮЛ, 20% "СКБ Старт" принадлежит ООО "Азимут Екатеринбург". Гендиректором ООО является Максим Шебеда. Аналогичную должность Шебеда занимает в АО "Гостиничный комплекс Нижегородский" и ООО "Талискер", адреса которых совпадают с местом нахождения отелей сети Azimut Hotels.

Комментарий сети "Интерфаксу" получить не удалось.

Аукцион по продаже объектов объявлялся несколько раз. Как уточнил Окулов, изначально лот выставлялся за 1,5 млрд рублей, но в итоге был предоставлен дисконт.

Общая площадь гостиничного комплекса составляет 23,4 тыс. кв. м, высотность объектов — 9 и 10 этажей. Отель "Анжело" напрямую соединен с аэропортом крытым переходом.

Конкурсное производство в отношении "Хорека Кольцово" было открыто 11 июля 2021 года. В числе кредиторов компании — министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области, Сбербанк России, аэропорт "Кольцово" и другие. АО начало работу в 2007 году в отрасли "деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания".

Azimut Hotels управляет сетью из более чем 40 отелей в 25 городах России, а также в Германии, Австрии и Израиле. По данным из открытых источников, гостиничной сетью владеет бизнесмен Александр Клячин.