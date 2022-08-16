"В августе на Куликовом поле традиционно завершается сенокосная пора. Заготовленные сено и солома высоко ценились в старину: они не только шли на корм скоту, но и служили постелью для человека, использовались для кровли крыш и утепления дома. А сам период, когда пополнялись запасы, непременно сопровождался всеобщим весельем", — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы, на которых посетители смогут смастерить фигурки животных из дерева, народную куклу Стригушу из соломы и куклу-колокол из ткани, сплести травяной коврик и венок из сена, вместе с опытным пчеловодом узнать, как "сбивать", "натягивать" и "наващивать" рамки для улья.

На фестивале будет работать и медовая ярмарка. На ней гостям предложат скатать из пчелиного воска свечу, продегустировать разные сорта меда и оценить мини-выставку, где можно будет примерить на себя костюм пчеловода.

Также гостей праздника приглашают на Конный двор. Здесь можно будет прокатиться верхом на бричке, посмотреть на конную полосу препятствий и пообщаться с местными обитателями — пони.

В зоне дегустации гости попробуют плов из полбы, продегустируют старинный напиток узвар и приготовят яичницу на пеньках в рамках уникального кулинарного мастер-класса.

На сцене фестиваля выступят фольклорные ансамбли "Услада" и "Спасская слобода".