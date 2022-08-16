Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).

"Напомним, что более 20 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере в Семеновском районе Нижегородской области, обратились за медицинской помощью с признаками отравления", — говорится в пресс-релизе.

В настоящее время следователи допрашивают работников оздоровительного лагеря, изымают необходимую документацию.

Ранее сообщалось об эпидемиологическом расследовании в оздоровительном лагере "Восток". Информация об ухудшении самочувствия у нескольких детей поступила от родителей.

Работа лагеря приостановлена с 16 августа.

Региональное управление Роспотребнадзора информировало, что инфекцию подозревают у порядка 30 человек. Предположительно, причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция

Также Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства, которые могли способствовать распространению инфекции: неудовлетворительную уборку, отсутствие мыла и туалетной бумаги в санузлах, несвоевременное выявление и изоляция заболевших.

Это уже не первый подобный случай, произошедший в нижегородских лагерях этим летом.

В начале августа порядка десяти детей в возрасте 10-12 лет, отдыхавших в лагере "Солнечный", обратились к медикам с жалобами на рвоту и повышенную температуру.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщал тогда, что один ребенок нуждался в стационарном лечении в связи с симптомами ротавирусной инфекции, еще четверо были на динамическом контроле педиатра в лагере.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).

По данным Роспотребнадзора, причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция.