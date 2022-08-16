"На получение субсидий за региональные авиаперевозки во II квартале 2022 года поступила одна заявка, которая соответствовала заявленным требованиям, — от авиакомпании Red Wings (АО "Ред Вингс"). Размер предоставляемых субсидий составляет 24,5 млн рублей", — говорится в сообщении.

Авиакомпания выполняет шесть субсидируемых рейсов: Екатеринбург — Омск, Иркутск — Омск, Казань — Омск, Омск — Махачкала, Минеральные Воды — Омск, Самара — Омск.

В целом Омская область рассчитывала выделить для обеспечения доступности региональных авиаперевозок 171,4 млн рублей.