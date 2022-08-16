Муниципальное учреждение "Организатор пассажирских перевозок" информирует, что с 20 августа цена билета в трамваях и троллейбусах за безналичный расчет составит 25 рублей, за наличный — 28 рублей.

Ранее билет стоил 22 рубля по карте и 25 рублей наличными средствами, последний раз стоимость менялась в начале текущего года.

Полученные доходы будут направлены на повышение зарплат сотрудников, закупку подорожавших запасных частей, выросшей в цене электроэнергии, а также строительство и ремонт путей и контактных линий, отмечают власти.

Кроме того, частные перевозчики, работающие на нерегулируемых автобусных маршрутах, направили в администрацию Ульяновска письма-уведомления о намерении увеличить минимальную стоимость проезда до 28 рублей, начиная с 19 августа. В настоящее время билет стоит 25 рублей.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года будет отменен бесплатный проезд всех школьников в городском электротранспорте, теперь льгота будет предоставлена лишь детям из малообеспеченных семей.