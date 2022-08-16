"В связи со сложившейся ситуацией нижеуказанные поезда по направлению из Крыма будут отправляться от станции Владиславовка: № 374 Симферополь — Смоленск, № 598 Симферополь — Москва, № 28 Симферополь — Москва, № 180 Евпатория — Санкт-Петербург, № 92 Севастополь — Москва, № 194 Симферополь — Москва, № 184 Севастополь — Мурманск", — говорится в сообщении.

Далее поезда пройдут согласно маршруту следования.

Пассажиров доставят к станции на автобусах из Симферополя.

"Автобусы будут отправляться по мере заполнения. По возможности просим пользоваться личным автотранспортом до Владиславовки", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 3 тысяч человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута.

В Минобороны РФ назвали произошедшее в районе Джанкоя диверсией. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, ряду жилых домов.