По информации портала, министерство иностранных дел Финляндии подготовило проект документа, согласно которому приоритетной станет выдача виз по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Также власти сократят время подачи заявлений на туристические визы — оно будет ограничено определенными днями недели или временным промежутком в течение дня. Таким образом, общее число выдаваемых россиянам виз значительно сократится.

"После коронавируса заметно увеличение турпотока из России, и это происходит на фоне наших попыток помочь украинским беженцам. Неуместно, что Финляндия стала перевалочным пунктом для отпуска россиян в Европе", — приводит портал слова Хаависто.

Вместе с тем, по его словам, Финляндия поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, и если его упразднят, то стоимость оформления и получения визы возрастет с 35 до 80 евро.

Кроме того, он заявил, что не исключено введение специальных гуманитарных виз для россиян, но этот вопрос еще будут прорабатывать.

Ранее некоторые депутаты Финляндии потребовали, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики. Однако министр по делам Европы и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что республика не намерена принимать такие меры, поскольку вопрос должен быть согласован на уровне Евросоюза. В Еврокомиссии, в свою очередь, подтвердили, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам.

Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Вслед за ней ограничения на пересечение сухопутных границ сняли и в РФ. С 15 июля российские туристы могут посетить Финляндию по загранпаспорту и шенгенской визе.