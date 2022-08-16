"Паники среди туристов нет. Узнав о ЧП на железной дороге и возможной корректировке маршрутов, туристы, которые находятся сейчас в Крыму, с просьбой об аннуляции туров или о помощи с выездом не обращаются. Аннуляций броней на будущие заезды тоже нет", — сообщают туроператоры.

По оценкам экспертов АТОР, 90-95% туристов добираются сейчас в Крым на своих автомобилях.

"Туроператоры не исключают, что произошедшее событие вызовет у туристов, которые только планируют поехать в Крым, в том числе и на машине, желание скорректировать свои планы. Вероятно, будут те, кто выберет другое, "более спокойное" направление для отдыха. Но снижение турпотока из-за последнего инцидента вряд ли превысит 5-10%", — отметили в АТОР.

Ранее во вторник в Джанкойском районе Крыма произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 3 тыс. человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Его уже восстановили, но это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута.

В Минобороны РФ назвали произошедшее в районе Джанкоя диверсией. Помимо военного склада и железнодорожного полотна, ущерб нанесен ЛЭП, электростанции, ряду жилых домов.