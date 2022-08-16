"Движение (через границу — ИФ) возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-служба Северо-Западного таможенного управления сообщала о закрытии "на неопределенный срок" движения через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород). В СЗТУ со ссылкой на информацию эстонской стороны пояснили, что ситуация связана с "обновлением программных средств сопредельной стороны" (Эстонии).

По данным портала GoSwift (сервиса бронирования мест в электронной очереди на эстонской границе), на пограничном пункте Нарва въезда в Россию ждут более 560 легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что 16 августа в приграничной с Россией Нарве пройдут работы по демонтажу танка Т-34 и перемещении в Эстонский военный музей. Местные СМИ связывают ситуацию на российско-эстонской границе с этими процессами.