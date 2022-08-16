Он отметил, что уровень недельного показателя заболеваемости COVID-19 в крае составляет 99,5 на 100 тыс. населения.

"В связи с этим, согласно размещенной на официальном сайте Роспотребнадзора информации, жителям нашего региона рекомендовано соблюдать масочный режим в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте", — написал Горяев.

Ранее глава краевого Роспотребнадзора сообщил, что за последнюю неделю среди жителей региона заболеваемость COVID-19 выросла в 1,8 раза. Результаты мониторинга циркуляции штаммов коронавируса показывают, что в настоящее время на территории края продолжают доминировать варианты "омикрона".

Как сообщалось, прививочные пункты от коронавирусной инфекции снова открываются в торговых центрах Красноярска. В течение августа также планируется возобновить работу внебольничного пункта вакцинации на железнодорожном вокзале краевой столицы.