"Сейчас у нас в стране работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов, включая такие площадки, как "Островок", "Яндекс.Путешествия", "Броневик", "Туту.ру", 101HOTELS.COM и другие. Мы считаем, что роль государства в этом сегменте – не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране", — констатировали в Ростуризме.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке ему принадлежала наибольшая доля, которая до марта 2022 года составляла, по разным данным, от 60 до 70%.

4 марта сервис приостановил работу в России на фоне обострения ситуации на Украине. Днем ранее о приостановке деятельности объявил сервис по бронированию частного жилья для туристов Airbnb.

По оценкам экспертов, после ухода Booking.com российские туристы начали активнее бронировать отели напрямую, через российские подобные сервисы и туроператоров.