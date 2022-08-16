При этом турпоток в Азербайджан за 7 месяцев 2022 года по сравнению с доковидным периодом — январем-июлем 2019 года оказался ниже в 2,1 раза.

По данным ведомства, 26,4% посетителей прибыли в Азербайджан из России, 21% — из Турции, 11,6% — Ирана, 6,8% — Саудовской Аравии, 4,8% — Грузии, 3% — Пакистана, 2,6% — Индии, 2,5% — ОАЭ, 2% — Украины, 1,9% — Казахстана, 1,5% — Кувейта, по 1,4% — Израиля и Омана, по 1,2% — Великобритании и Узбекистана, 10,7% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну 75,3% — мужчины, 24,7% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 3,4 раза — до 202,9 тыс. человек, из стран СНГ — в 1,8 раза — до 278,7 тыс. человек, из стран-членов ЕС — в 2,5 раза — до 41,9 тыс. человек.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-июле текущего года увеличилось в 2 раза — до 829,4 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось в 4,3 раза, в Турцию — в 2,2 раза, в Грузию — в 1,9 раза, в РФ — на 23,2%. 47,9% граждан страны отправились в Турцию, 16,6% — в Россию, 12,2% — Иран, 8,3% — Грузию и 15% — другие страны.