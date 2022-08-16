Участниками форума, который проводится в рамках мероприятий председательства России в международном Арктическом совете, станут экологические волонтеры и студенты российских вузов. Вместе с представителями власти и предпринимателями они обсудят развитие Русского севера, сохранение культурного и природного наследия, туристический потенциал арктической зоны и другие актуальные вопросы.

Организаторы ожидают, что в форуме примут участие более 200 волонтеров и около 3 тыс. онлайн-посетителей. Отмечается, что участником может стать любой желающий.

В рамках форума состоятся тренинги и мастер-классы по экологической безопасности, выступления спикеров от органов власти, общественных организаций, бизнеса, надзорных органов, МЧС, образовательных организаций. Запланирована работа на площадках: волонтеры будут высаживать деревья, заниматься уборкой городской территории, создавать мурал.

Участники мероприятия отработают полученные знания на практике: например, после пройденного курса "Школа выживания в Арктике от МЧС" волонтеры поучаствуют в Играх героев Арктики — будут преодолевать полосу препятствий.

В программе форума также запланировано посещение деревни Новикбож в Усинском районе, где создан этнокультурный уголок, работает музей тряпичных кукол-скруток "Акань".

По задумке организаторов, форум-фестиваль станет площадкой, которая объединит различные движения, направленные на охрану окружающей среды, позволит добровольцам поделиться опытом и приобрести новые знания.

"Форум должен стать точкой объединения талантливых и активных молодых людей, среди которых обязательно найдутся те, кто захотят освоить арктические профессии и внесут свой вклад в развитие Севера", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Коми, главу оргкомитета форума Алексея Просужих.

Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс и АНО "Чистая Арктика" при содействии правительства Коми, администрации Усинска, министерства развития Дальнего Востока и Арктики, Минприроды России, Госдумы и Совета Федерации.