"Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В субъектах РФ, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)", — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что "письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой дано поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации".

В Роспотребнадзоре отмечают, что "в разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости".

"При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область", уточняется в сообщении

В сообщении пресс-службы также отмечается, что глава Роспотребнадзора "поручила территориальным органам и организациям активизировать разъяснительную работу с населением". "При этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска — старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями", — говорится в сообщении.

Ранее в понедельник оперштаб сообщил о росте на 49% за минувшую неделю показателя заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения, показатель госпитализации за аналогичный период увеличился на 29,8%.

Рост показателя заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ седьмую неделю подряд. На минувшей неделе было отмечено увеличение числа выявлений заражения коронавирусом, которое приблизилось к 30 тыс. в сутки.

По данным оперштаба на 16 августа, за минувшее сутки в РФ выявлено 23 тыс. 909 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 411 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 115,7%. Умерли от COVID-19 59 человек.

В июле в России был отменены коронавирусные ограничения. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Попова ранее сообщила, что в РФ на фоне появления новых, более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.