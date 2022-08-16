Накануне по транспортному переходу проехало 38,3 тыс. автомобилей, сообщило ФКУ Упрдор "Тамань" во вторник.

"Зафиксирован новый рекорд суточного трафика Крымского моста. За сутки 15 августа 2022 года по мосту в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года — 37 тыс. 374 транспортных средств", — говорится в пресс-релизе.

В целом с начала работы автодорожной части моста (с 16 мая 2018 года) по нему проехало более 21 млн автомобилей, в том числе более 3 млн фур и 233 тыс. автобусов.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д-части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого являлась компания "Стройгазмонтаж" (СГМ, до ноября 2019 года принадлежала Аркадию Ротенбергу), составляет порядка 228 млрд рублей.