"Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", — написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

Как сообщалось, в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 2 тысяч человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута — составы направляют на станцию "Владиславовка" на востоке, откуда пассажиров развозят автобусами. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, железнодорожные пути уже восстановлены, движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности.