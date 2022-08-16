Точную бронзовую реплику скульптуры уже установили на постамент фонтана.

Также Водоканал сделал новую чашу сооружения. В ближайшее время фонтан ждут пусконаладочные работы.

По информации предприятия, полностью завершить восстановление фонтана в саду Сан-Галли планируется до конца августа 2022 года.

Скульптуру Афродиты изготовили на чугунолитейном заводе фабриканта Франца Сан-Галли в 1870-х годах, после чего она заняла место в зимнем саду у особняка предпринимателя на Лиговском проспекте. В 1930-х годах Афродиту перенесли в соседний общедоступный сад (ныне сад Сан-Галли), сделав частью фонтана, который горожане нарекли "Рождение Афродиты".

Из-за допущенных во время литья ошибок статуя вскоре начала разрушаться. В конце 1990-х фонтан перевели на баланс Водоканала в нерабочем состоянии с разрушенной чашей и отсутствующими инженерными сетями. К тому моменту, согласно открытым источникам, авторская поверхность скульптурной группы была утрачена на 90%.

В 2000 году Афродиту убрали из сада и отреставрировали, поместив в здание комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга на площади Ломоносова. В 2006 году засыпали чашу фонтана.

Работы по восстановлению сооружения начались в 2022 году. Как уточняли в Смольном, возвращение оригинальной Афродиты на постамент фонтана невозможно из-за особенности материалов скульптуры.

Фонтан является объектом культурного наследия регионального значения.