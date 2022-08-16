"Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, поэтому очень важно, чтобы мы все-таки сегодня соблюдали масочный режим и своевременно ревакцинировались", — сказал Мурашко в ходе посещения Клинического медицинского центра города Читы во вторник.

Глава Минздрава РФ на фоне роста заболеваемости COVID-19 призвал пройти ревакцинацию, особенно лиц старше 50 лет, а также пациентам, имеющим хронические заболевания.

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю увеличился на 49,2% по сравнению с предыдущей, при этом показатель госпитализации за аналогичный период вырос на 29,8%, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в минувший понедельник.