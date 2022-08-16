"Предположительно, причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция", — сообщает региональное управление Роспотребнадзора во вторник.

По данным ведомства, на данный момент инфекцию подозревают у порядка 30 человек.

"В настоящее время все заболевшие дети изолированы. Отобраны пробы воды, продуктов и смывы с объектов внешней среды", — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство выявило нарушения санитарного законодательства, которые могли способствовать распространению инфекции.

"Крайне неудовлетворительно проведена уборка и дезинфекция санитарных узлов и спальных помещений, дезинфицирующие средства использовались без учёта необходимой концентрации, не проводится смена постельного белья, отсутствие мыла и туалетной бумаги в санитарных узлах, несвоевременное выявление и изоляция заболевших", — отмечает Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось об эпидемиологическом расследовании и доследственной проверке в оздоровительном лагере "Восток". Информация об ухудшении самочувствия у нескольких детей поступила от родителей.

Региональное следственное управление СКР сообщало, что более 20 детей обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

Вынесено постановление о приостановлении работы лагеря с 16 августа.

Это уже не первый подобный случай, произошедший в нижегородских лагерях этим летом.

В начале августа порядка десяти детей в возрасте 10-12 лет, отдыхавших в лагере "Солнечный", обратились к медикам с жалобами на рвоту и повышенную температуру.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщал тогда, что один ребенок нуждался в стационарном лечении в связи с симптомами ротавирусной инфекции, еще четверо были на динамическом контроле педиатра в лагере.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).

По данным Роспотребнадзора, причиной заболеваемости стала энтеровирусная инфекция.