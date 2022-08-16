"Состав вышел в путь из Куляба 16 августа в 0:10, его прибытие в российский город Волгоград запланировано на пятницу, 19 августа", — говорится в сообщении.

"На 27 августа и 7 сентября в Волгоград запланированы еще два поезда — из Душанбе и Худжанда. Пассажиры из Узбекистана и Казахстана, где будет останавливаться поезд, могут также воспользоваться этим маршрутом", — отметили в ведомстве.

Поезда из Куляба в Волгоград будут отправляться еженедельно по вторникам и прибывать на станцию Волгоград-1 по пятницам. Обратно они будут отправляться по пятницам и прибывать в Куляб по понедельникам. Поезд из Душанбе в Волгоград будет отправляться по субботам и обратно по вторникам, а из Худжанда в Волгоград — по средам и по субботам, соответственно.

Составы будут следовать с остановками для посадки и высадки пассажиров в нескольких населенных пунктах на территории Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и России.

Движение поездов было восстановлено после двухлетнего ограничения движения международных пассажирских поездов в Россию в связи с распространением COVID-19 после переговоров на высоком уровне и с руководством железных дорог обеих стран на основании поручения правительства Республики Таджикистан, а также телеграммы "Российских железных дорог".