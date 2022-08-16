"Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены. Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности", — написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

Как сообщалось, в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей, это вызвало детонацию. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 2 тыс. человек.

В результате детонации был поврежден участок железной дороги на севере полуострова. Это привело к задержке поездов и корректировке их маршрута — составы направляют на станцию Владиславовка на востоке, откуда пассажиров развозят автобусами.