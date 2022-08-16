Получателем гранта стала фермер Галина Емельянова. Сама она также добавит 1,7 млн рублей из собственных средств.

Эти средства крестьянско-фермерское хозяйство направит на строительство пяти жилых домов.

"Благоустроенные дома позволят с комфортом принимать туристов, которые не только отдыхают на природе, но и помогают хозяйству", — отметил министр сельского хозяйства региона Алексей Степин.

Цели проекта — популяризация жизни на селе, идеи здорового семейного отдыха и повышение экологической культуры, добавил министр.

Как отметили в пресс-службе, Тульская область впервые получила грант на развитие агротуризма в рамках федерального проекта "Развитие сельского туризма".