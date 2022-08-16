Капсулы отдыха располагаются в залах "комфорт", каждая рассчитана на одного человека, но возможно размещение матери с ребенком до 6 лет. Капсулы оборудованы usb-адаптером для зарядки гаджетов и отделением для хранения багажа, также гостям выдается подушка, комплект одноразового постельного белья и плед.

Стоимость аренды от 250 рублей за час до 1500 рублей за 12 часов.

Как пояснили "Интерфаксу" в РЖД, на данный момент капсульные отели открыты только в Москве, в дальнейшем сервис планируется запустить на вокзалах по РФ.