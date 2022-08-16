"В туркомпаниях фиксируют повышенный спрос на туры в Катар и отмечают, что ближе к мероприятию мест в отелях остается все меньше. В некоторых отелях уже сложно подтвердить номера. Стоимость пакетных туров начинается от 230 тыс. рублей на человека с размещением в отеле 4* без питания, с трансфером, билетом на 1 матч и включенным авиаперелетом", — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. К событию построены восемь уникальных стадионов, линия метро и другие объекты, открылись 117 новых отелей.

"Власти Катара приняли решение на время ЧМ-2022 ограничить въезд иностранцев с исключительно туристическими целями, сделав ставку только на болельщиков. Отели эмирата еще весной поставили запрет бронирования на все даты мундиаля для обычных туристов. Туроператоры со дня на день ждут официально утвержденные даты посещения Катара иностранцами в период турнира. Пока известно только то, что они начнут действовать чуть раньше, чем стартует FIFA-2022, и закончатся немного позже, чем дата его окончания", — подчеркивает АТОР.

В ассоциации добавили, что с ноября россиянам, желающим приехать на ЧМ-2022 в Катар, необходимо будет оформить Hayya card. Для подачи заявки на ее получение необходимо приобрести билеты на ЧМ-2022 и обеспечить себя жильем. Карта дает право на пребывание на территории страны до 23 января.

"Туры на Чемпионат мира – это не стандартный продукт, поэтому туристы, желающие поехать в Катар, предпочитают покупать туры у туроператоров. В таком случае, за оформление всех необходимых документов отвечают профессионалы", — отметили в АТОР.

Чемпионат мира по футболу 2022 года будет первым турниром, который будет проведен на Ближнем Востоке. Из-за сильной жары в Катаре летом чемпионат будет проходить с конца ноября до середины декабря, что делает его первым турниром, который состоится не в летний период. Финальный матч пройдет 18 декабря на национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей. В финальном турнире чемпионата примут участие 32 сборные.

В 2019 году Катар принял более 30 тыс. российских туристов. В 2022 году, когда границы вновь открылись после пандемии, здесь ожидают не меньшее число россиян. К 2030 году власти страны намерены превратить Катар в одно из ведущих туристических направлений мира, создавая новые общественные пространства, музеи, галереи, объекты размещений и развлечений.