Министр рассказал, что "на получение финской визы от россиян ежедневно поступает около тысячи заявлений, и в будущем это число можно сократить до 100-200 в день". По его словам, МИД Финляндии готовит специальную модель, приоритет в которой будет отдаваться заявителям, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

"Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным", — добавил он.

По словам Хаависто, по вопросу виз для россиян важно выработать общую позицию на уровне ЕС. В то же время он отметил, что "Финляндия может принимать решения на национальном уровне" и что ее решение будет известно в августе.

Ранее некоторые депутаты Финляндии потребовали, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики. Однако министр по делам Европы и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что республика не намерена принимать такие меры, поскольку вопрос должен быть согласован на уровне Евросоюза. В Еврокомиссии, в свою очередь, подтвердили, что правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам.

Финляндия сняла антиковидные ограничения на въезд 30 июня, возобновив прием туристов из третьих стран, в том числе из России. Вслед за ней ограничения на пересечение сухопутных границ сняли и в РФ. С 15 июля российские туристы могут посетить Финляндию по загранпаспорту и шенгенской визе.