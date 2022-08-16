"В настоящий момент задерживаются семь поездов, из них один из Крыма", — сказал собеседник агентства.

В районе станции "Азовская" на севере полуострова пока приостановлено движение поездов. "Перевозка пассажиров до станции назначения будет осуществлена автобусами", — отметили в ГСЭ.

Ж/д перевозчик уточнил в своем телеграм-канале, что сейчас поезда задерживаются от одного часа до трех.

"Это касается поездов: №92 Москва — Севастополь, №28 Москва — Симферополь, №180 Санкт-Петербург — Евпатория, №183 Мурманск — Севастополь. Организованные группы детей поезда №180 Санкт-Петербург — Евпатория получили завтрак. Запрошены автобусы на перевозку пассажиров к другим станциям. Ожидается, что в течение часа пассажиров начнут перевозить автобусами", — сообщили в ГСЭ.

По данным советника главы Крыма Олега Крючкова, на севере полуострова повреждена железная дорога, это произошло из-за разлета боеприпасов после детонации на складе.

"В результате разлета боеприпасов поврежден участок железной дороги в районе Джанкоя. Ведутся восстановительные работы. О возобновлении движения сообщим дополнительно", — написал Крючков в своем телеграм-канале.

По данным Минобороны РФ, в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию боеприпасов. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 2 тысяч человек.