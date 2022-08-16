"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции "Владиславовка". Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции", — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

На данный момент три поезда дальнего следования передислоцированы на станцию Владиславовка, которая находится под Феодосией на востоке Крыма, уточнил журналистам и.о. министра транспорта республики Николай Лукашенко. За пассажирами отправлены 34 автобуса из разных районов.

"До двух часов еще три поезда дальнего следования будут приходить, будем обеспечивать перевозку (пассажиров — ИФ) от станции Владиславовка — в Севастополь, Симферополь и Евпаторию", — добавил он.

По данным Минобороны РФ, в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию боеприпасов. Пострадали два человека. Введена 5-километровая зона оцепления. Эвакуированы около 2 тысяч человек.

По данным очевидцев, детонация началась после 6 утра.