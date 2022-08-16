В аэропорту Читы он презентовал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину результаты деятельности и планы авиакомпании.

"Сейчас основная наша задача — завершить корпоративные процедуры, мы это планируем сделать до конца этого года. Это связано с вхождением всех компаний в единую структуру", — сказал гендиректор "Авроры".

Сухоребрик отметил, что флот нового авиаперевозчика будет включать целую линейку отечественных самолетов.

"Сейчас смотрим на конфигурацию новых самолетов, оборудование, заключаем договоры поставок с производителями", — сказал гендиректор "Авроры", отметив, что особое внимание компания планирует уделить закупкам вертолетной техники, а также легких многоцелевых однодвигательных самолетов (ЛМС) "Байкал". Кроме того, как сообщалось, парк перевозчика будет включать самолеты SSJ100, Ил-114, L-410.

Мишустин в свою очередь подчеркнул важность доступного для людей тарифа на рейсы дальневосточной авиакомпании. "Надо очень внимательно следить за тем, чтобы тарифная политика строилась в соответствии с возможностями людей, на сегодняшний день соответствующие субсидии мы предоставляем", — сказал премьер.

Сухоребрик добавил, что сегодня флот единой авиакомпании "Аврора" насчитывает 145 воздушных судов. По итогам года планируется перевезти 2 млн пассажиров. Он также сообщил, что в ближайших планах — восстановление посадочных площадок для вертолетной техники. По предварительным подсчетам предстоит восстановить порядка 180 площадок в Дальневосточном регионе, сказал Сухоребрик.

"Аврора" — бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов ДФО, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".