"Туры в Анталью из российских регионов с перелетом на Southwind появились в продаже у туроператоров Coral Travel, Pegas Touristik и ANEX Tour. Вылеты предлагаются из шести городов — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Новосибирска. Представители туркомпаний сообщили, что рейсы Southwind пользуются популярностью", — отмечает ассоциация.

По данным АТОР, стоимость туров, например, у Coral Travel составляет от 120 до 140 тыс. рублей в зависимости от города вылета. Она включает перелет, размещение в отеле 5* с питанием "все включено" на 9 ночей, трансферы, страховку.

В ассоциации отметили, что авиакомпания бюджетная и предлагает ограниченный набор услуг: в основном, на рейсах нет питания. Горячее питание предоставляется только на при вылете из Новосибирска. В остальных случаях пассажирам предлагается вода. Приобрести еду и напитки можно на борту за наличные.

Норма включенного в стоимость авиабилета багажа составляет 10 кг (158 см в сумме трех измерений), еще 8 кг можно провезти в ручной клади. Купить дополнительные места багажа можно за наличные в аэропорту на стойке.

В середине апреля в Турции объявили о создании новой авиакомпании Southwind в рамках трехэтапной "дорожной карты" по привлечению российских туристов в страну. Авиаперевозчик базируется в аэропорту Антальи и выполняет рейсы только между городами РФ и турецкими курортами. В минувшие выходные перевозчик начал полеты в Россию.