"Пятикилометровая зона оцеплена, идет выселение всех людей в пятикилометровой зоне", — сказал Аксенов на видео, которое размещено у него в телеграм-канале.

Около двух тысяч человек эвакуированы, люди обеспечены всем необходимым, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По данным Минобороны РФ, в Джанкойском районе произошло возгорание на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Это вызвало детонацию боеприпасов. Пострадали два человека.