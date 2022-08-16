"Парламент Египта утвердил на своем внеочередном заседании в субботу назначение Ахмеда Иссы новым министром туризма и древностей. Он сменит на этом посту Халеда эль-Анани. До назначения на новую должность Исса работал главой отдела розничных банковских услуг и был членом правления CIB (Международного коммерческого банка Египта), где начал карьеру в 1993 году", — пишет издание.

В банке он отвечал за разработку и реализацию стратегии в сфере потребительского и корпоративного обслуживания. Вся его карьера связана с банковской сферой. Кроме того, Исса получил степень магистра делового администрирования в американской бизнес-школе Кенана-Флаглера UNC-Chapel Hill, где учился два года.

Он также работал неисполнительным директором в совете директоров Американской торговой палаты в Египте, независимым неисполнительным директором в Egypt Air Holding и членом руководящего совета MasterCard MENA. В 2017 году премьер-министр Египта назначил его членом правления управления по развитию торговли страны.

В ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают, что назначение Исса связано с необходимостью более активного продвижения и маркетинга египетских туристических направлений, в том числе привлечения туристов с ключевых для Египта рынков, таких как Россия. А также проведением на высоком уровне климатической конференции в Шарм-эль-Шейхе в ноябре и открытием Великого Египетского музея в Гизе.

"Кроме того, Иссу называют приверженцем цифровой трансформации и электронных платежей, что поможет более активному внедрению таких технологий в египетский туризм", — отмечают в АТОР.