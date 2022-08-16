Мужчина признан виновным по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

Установлено, что директор ООО "Горное солнце" допустил грубые нарушения правил пожарной безопасности при строительстве, отделке, оборудовании и эксплуатации жилого корпуса гостиничного комплекса, расположенного на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" в Алтайском районе края. В результате 31 июля 2020 года в котельной, расположенной под трехэтажным зданием, произошел пожар.

Из-за допущенных нарушений норм пожарной безопасности гости туристической базы, спасаясь, были вынуждены прыгать с балконов второго и третьего этажей либо выходить на улицу по единственной лестнице, при этом получая ожоги от распространившегося огня и падающих на них сверху продуктов горения материалов отделки, говорится в сообщении.

В результате падения с балкона третьего этажа одна из женщин скончалась. Еще один мужчина получил тяжелую травму. Всего пострадали 20 человек.