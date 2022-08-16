"16 августа около 6:15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", — говорится в сообщении военного ведомства.

"По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено", — сообщили в Минобороны.

Там также рассказали, что принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания.

Глава администрации сельского поселения Николай Карпец сообщил "Интерфаксу", что в селе Майское проводится эвакуация.

О пострадавших среди гражданского населения рассказал глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате взрыва два человека получили травмы. Он уточнил, что речь идет о селе Азовское.

"На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы", — написал Аксенов.

Он также сообщил, что выехал в Майское для выяснения обстоятельств происшествия.