Он призвал местных жителей к вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет с начала июля. Более 3,7 тыс. человек заразились коронавирусом в Петербурге за последние сутки. Недельная заболеваемость COVID-19 в городе также увеличилась. С 8 по 14 августа зарегистрировано более 22,6 тыс. новых случаев коронавируса. На сегодняшний день развернуты 2 тыс. 142 койки для больных COVID-19.