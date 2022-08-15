"На должность первого заместителя генерального директора по производству утверждена кандидатура Андрея Семенова", — сказано в сообщении. Как отмечается, непосредственно до назначения на этот пост Семенов был советником гендиректора "Аэрофлота".

Также, согласно сообщению, совет утвердил новую организационную структуру компании. Ключевые изменения связаны "с консолидацией функции оперативного производственного планирования на базе нового департамента планирования и управления производственной деятельностью". Этот департамент будет передан в подчинение Семенову.

Параллельно совет решил ввести должность первого заместителя гендиректора по коммерции и финансам и утвердить на нее Андрея Чиханчина, который до этого был замгендиректора по коммерции и финансам (эта должность упразднена).