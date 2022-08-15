"Режим пока рекомендательный. Речи об обязательном ношении масок пока нет, но, исходя из эпидситуации, оперштаб рекомендует соблюдать масочный режим в общественных местах. После отмены масочного режима в июне он был рекомендован только для лиц пожилого возраста, сейчас рекомендация адресована всем жителям и гостям региона", — сказал Максимов.

По его словам, в понедельник глава республики Олег Хорохордин провел заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"По итогам заседания в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией решением оперативного штаба внесены изменения в "антиковидное" распоряжение правительства региона. Согласно документу на территории Республики Алтай рекомендуется носить гигиенические маски в местах массового пребывания людей — в общественном транспорте, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов и иных мест общественного пользования", — сказал Максимов.

На заседании было отмечено, что в регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19. За первую неделю августа заболели 390 человек, на прошедшей неделе зафиксировано 468 заболевших, рост составил 20%. При этом госпитализаций по-прежнему немного, в основном заболевание переносится в легкой форме. По данным на 15 августа, в больницах находятся 37 человек с коронавирусной инфекцией, на амбулаторном лечении — более 600 человек. Медицинская помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в стационарных условиях оказывается в Центре по борьбе и профилактике со СПИД, а также в инфекционных отделениях республиканской и районных больниц. В медицинских организациях имеется достаточное количество вакцины от коронавируса. В Республике Алтай действует 31 пункт вакцинации, а также три мобильных пункта — в Майминском, Чемальском районах и Горно-Алтайске, работают 15 мобильных бригад.

С начала пандемии вакцинировано 142673 человека, из них завершили вакцинацию 132538 человек. За прошедшую неделю вакцину против коронавируса получили 1297 человек.