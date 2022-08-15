"В связи с обострением пожароопасной обстановки и установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности без осадков, а также отсутствием улучшения прогноза, с 16 по 21 августа мы вводим ограничение на пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса на востоке Московской области", — приводятся в сообщении слова зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.

Он уточнил, что ограничения коснутся земель лесного фонда в границах Ногинского, Орехово-Зуевского, Шатурского, Егорьевского, Луховицкого, Ступинского и Виноградовского лесничеств Московской области.

"Ограничение — это не запрет. Но по возможности просим гостей и жителей Подмосковья воздержаться в этот период времени от посещения лесов. Ведь почти все пожары в области происходят по вине человека", — отметил в свою очередь председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

В пресс-службе ведомства добавили, что все силы и средства пожаротушения, в том числе резервные, приведены в состояние повышенной готовности к тушению лесных пожаров.